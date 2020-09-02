Жителей Днепра предупреждают об очередной схеме мошенничества, жертвами которой обычно становятся люди пожилого возраста

Как сообщает Politeka со ссылкой на "Днепр оперативный", в Днепре пенсионера "развели" на "кругленькую" сумму.

Так, местные СМИ сообщают, что две мошенницы обманули пенсионера и забрали у него крупную сумму денег - более 100 тысяч гривен.

Инцидент произошел в Днепре в среду, 2 сентября, на улице Новокрымской. Известно, что две мошенницы пришли домой к 83-летнему пенсионеру под предлогом "проверить счетчики электроэнергии".

Во время своего визита женщины сказали пенсионеру, что в стране будут менять деньги и предложили свою "помощь" в обмене на новые купюры. Дедушка поверил злоумышленницам и отдал им около 35 тысяч гривен и 2,5 тыс. долларов, что суммарно составляет около 105 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине мошенники организовали схему" завладения чужим имуществом. По данным правоохранителей, в "схеме" были задействованы руководители коммерческих структур, адвокат, нотариус и государственный регистратор. "Схема" функционировала следующим образом: на основании фиктивных решений суда получалось право собственности на четыре объекта – квартиру, два дома и нежилое помещение, которые находились в законной собственности третьих лиц.

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