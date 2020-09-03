Под Днепром разыскивают пропавшего без вести несовершеннолетнего

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Весь Кривой Рог".

Так, в Кривом Роге Днепропетровской области Покровским отделением полиции устанавливается местонахождение без вести пропавшего 17-летнего Виталия Анищенко.

Парень 2003 года рождения 2 сентября вышел из дома, и на данный момент о его местонахождении ничего не известно.

Отмечается, что Виталий Анищенко страдает аутизмом и расстройствами психики. Он вышел из дома в Кривом Роге в среду и до сих пор не вернулся.

В полиции также рассказали об особых приметах несовершеннолетнего.

На вид Виталию 17 лет, рост 182 см, худощавого телосложения, волосы короткие русые, глаза светло-серого цвета.

Парень был одет в голубые джинсовые бриджи с желтым воротом, футболку с голубыми полосами, черную бейболку. Обут он был в босоножки черного цвета.

"В случае, если вы владеете любой информацией о фактическом пребывании Виталия, просим сообщить в полицию по телефонам: 056 440-32-84, (067) 110-16-42, (098) 650-02-01 или 102", - призывают в полиции.

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