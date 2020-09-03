В Днепре просят о помощи для детяй-сирот, которые уже месяц живут в больнице

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение пользовательницы Анны Бабенко в соцсети.

Так, женщина сообщила, что в Днепре пятеро сирот уже около месяца живут в городской больнице и нуждаются в помощи неравнодушных граждан.

Как оказалось, пятеро детей, среди которых три девочки и два мальчика, проживают в городской больнице №9 уже пять месяцев подряд. Дети понятия не имеют, сколько им еще придется жить в закрытом помещении, они лишены привычной детской жизни и общения со сверстниками. При этом государство пока что никак не может им помочь, поскольку суд еще не определил их дальнейшее место пребывания.

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До тех пор, пока дело детей остается в подвешенном состоянии и малыши ждут окончания бумажной волокиты, им нужна помощь неравнодушных.

Анна Бабенко призвала днепрян подарить малышам одежду, канцтовары, игрушки и другие необходимые лдя детей вещи.

Сотрудники больницы как могут помогают детям, однако им не справиться без поддержки местных.

Пользователи соцсети не остались в стороне и моментально отреагировали на просьбу о помощи, предложив одежду и другие вещи.

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