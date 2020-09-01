Небайдужих українців просять про допомогу для жінки, якій діагностували меланому головного мозку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на паблік "Міністерство добрих справ" у соцмережі.

Так, у мережі проводять збір грошей для Ірини Бойко. Зазначається, що жінка сама виховує 12-річного сина і доглядає за своєю старенькою матір'ю. Нещодавно Ірині поставили страшний діагноз - меланома головного мозку.

"На цьому тижні у нас терміновий збір для Ірини Бойко! І пам'ятайте: чашечка кави, яку ви не випили, а подарували цю суму хворій людині - це величезний внесок в її життя! Розповім вам про цю дівчину. Іра живе з літньою мамою і сама виховує сина 12 років", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що хвороба у жінки дуже шкидко прогресує - буквально за два місяці захворювання загострилося, і зараз Ірина майже втратила зір і не може рухатись.

Станом на сьогоднішній день ситуація дуже погіршилась і жінку в терміновому порядку госпіталізують в онколікарню.

"Діагноз - меланома головного мозку, і під питанням дві меланоми в спинному мозку", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, "чашка кави" - популярна в останні роки благодійна акція, в рамках якої кожен бажаючий може допомогти тому, хто цього потребує. Суть акції полягає в тому, що така благодійність не "вдарить" по кишені - зробити добру справу можна просто відмовившись від звичної ранкової кави, перевівши ці гроші на рахунок того, кому це потрібно.

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