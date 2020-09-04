На Донбассе оборвалась жизнь украинского "киборга" из Днепра Артема Бондаренко
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
Так, в Луганской области погиб старшина 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Артем Бондаренко, которого изначально считали пропавшим без вести. Тело бойца ВСУ нашли под завалами блиндажа.
Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего десантника старшины Артема Бондаренко.
Известно, что военнослужащий погиб во время ликвидации пожара на Луганщине, в районе проведения операции Объединенных сил. В Командовании ДШВ также отметили, что Артем считался без вести пропавшим, однако его тело было найдено под завалами сгоревшего блиндажа. В штабе ООС сообщили, что украинский десантник погиб, когда занимался эвакуацией военного имущества во время тушения пожара.
В Командовании ДШВ сообщают, что Артем защищал Украину на Донбассе с начала российской агрессии - с 2014 года.
"Артем Бондаренко пришел добровольцем в Вооруженные силы Украины в горячем 2014 году. В составе украинского десанта вел боевые действия в наиболее горячих точках Донбасса: Пески, Донецкий аэропорт, Авдеевская промзона и многие другие. В сложных ситуациях, он всегда был примером мужества, выдержки и чести, добрым и порядочным человеком. За это его любили и уважали солдаты. Вечная слава и память воину-десантнику", - говорится в сообщении.
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