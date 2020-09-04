На Донбассе оборвалась жизнь украинского "киборга" из Днепра Артема Бондаренко

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Так, в Луганской области погиб старшина 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Артем Бондаренко, которого изначально считали пропавшим без вести. Тело бойца ВСУ нашли под завалами блиндажа.

Известно, что военнослужащий погиб во время ликвидации пожара на Луганщине, в районе проведения операции Объединенных сил. В Командовании ДШВ также отметили, что Артем считался без вести пропавшим, однако его тело было найдено под завалами сгоревшего блиндажа. В штабе ООС сообщили, что украинский десантник погиб, когда занимался эвакуацией военного имущества во время тушения пожара.

В Командовании ДШВ сообщают, что Артем защищал Украину на Донбассе с начала российской агрессии - с 2014 года.