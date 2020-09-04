На Днепропетровщине пропавшего без вести несовершеннолетнего парня нашли мертвым

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Как известно, 31 августа 16-летний Даниил Решняк пошел с друзьями на карьер в Старых Кодаках и исчез. С тех пор подростка ежедневно искали водолазы.

В пятницу, 4 сентября, тело мальчика нашли.

По словам очевидца, мальчик пошел купаться и исчез. Его вещи - сумка с телефоном и одежда остались на берегу возле воды. На место происшествия вызвали полицию и спасателей. Водолазы и правоохранители ежедневно искали подростка, и только сейчас, через 5 дней, его тело достали на сушу и передали судмедэкспертам.

"Сегодня, 4 сентября, при обследовании водоема около 600 кв. метров, при помощи водолазного снаряжения спасатели обнаружили тело погибшего мальчика, 2004 года рождения, на глубине 6 метров и на расстоянии 15 метров от берега. Сотрудники ГСЧС доставили его к берегу и передали работникам полиции", - сообщили в прессслужбе ГСЧС.

О том, что тело мальчика нашли в карьере, также сообщают пользователи соцсети. Днепряне выражают соболезнования родным погибшего подростка.

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