В Днепре в результате ожогов, полученных при пожаре, скончался мужчина

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресслужбу ГСЧС.

Так, в четверг, 3 сентября, сообщалось, что в Западном районе Днепра горят балконы 4 и 5-го этажа в одном из многоквартирных домов. Сначала пожар возник на балконе 4-го этажа, а затем пламя перебросилось на этаж выше.

Две квартиры горели в Днепре на улице Фосфорной, 15. Из квартиры, в которой и начался пожар, спасатели на руках вынесли мужчину с сильными ожогами 80% тела и передали его медикам, однако мужчина скончался в больнице.

По данным пресс-службы ГСЧС, 3 сентября в 16.20 поступило сообщение, что на улице Фосфорной Новокодацкого района города Днепр горит квартира на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома.

На место происшествия отправили дежурные отделения 2-й и 4-й государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Спасатели установили, что пожар возник на балконе двухкомнатной квартиры на четвертом этаже, и огонь перебросился на жилые комнаты и балкон 5-го этажа. Пожарными был спасен мужчина 1977 года рождения. Огнеборцы на руках вынесли пострадавшего из квартиры на 4-м этаже и передали работникам скорой медицинской помощи. Мужчину госпитализировали в больницу №4 с предварительным диагнозом – термические ожоги головы, лица, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей. Площадь поражения - 80%. К сожалению, мужчина умер в больнице.

Также, по данным спасателей, огнем уничтожены вещи домашнего обихода, мебель, балкон квартиры на 4 этаже. Уничтожено и имущество и балкон на 5-м этаже. Поврежден соседний балкон на 5-м этаже.

Напомним, на Донбассе во время тушения пожара оборвалась жизнь "киборга" из Днепра: "защищал Украину с 2014 года".

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