На Дніпропетровщині зниклого безвісти неповнолітнього хлопця знайшли мертвим

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Як відомо, 31 серпня 16-річний Данило Решняк пішов з друзями на кар'єр в Старих Кодаках і зник. З тих пір підлітка щодня шукали водолази.

У п'ятницю, 4 вересня, тіло хлопчика знайшли.

За словами очевидця, хлопчик пішов купатися і зник. Його речі - сумка з телефоном і одяг - залишилися на березі біля води. На місце події викликали поліцію і рятувальників. Водолази і правоохоронці щодня шукали підлітка, і тільки зараз, через 5 днів, його тіло дістали на сушу і передали судмедекспертам.

"Сьогодні, 4 вересня, при обстеженні водойми близько 600 кв. метрів, за допомогою водолазного спорядження, рятувальники виявили тіло загиблого хлопця, 2004 року народження, на глибині 6 метрів та на відстані 15 метрів від берега. Співробітники ДСНС доправили його до берега та передали працівникам поліції", - повідомили у пресслужбі ДСНС.

Про те, що тіло хлопчика знайшли у кар'єрі, також повідомляють користувачі соцмережі. Дніпряни висловлюють співчуття рідним загиблого підлітка.

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