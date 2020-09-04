В Днепре произошел пожар в одном из частных домов

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прессслужбу ГСЧС.

По данным спасателей, бабушка в состоянии алкогольного опьянения оставила 4-летнюю девочку без присмотра. В результате ребенок начал играть со спичками и устроил пожар в одной из комнат дома.

ЧП произошло в частном доме на улице Исы Мунаева. Соседи заметили огонь и бросились на помощь. Неравнодушные люди достали ребенка из горящего дома. Девочку с предварительным диагнозом "ожоги туловища и нижних конечностей третьей степени" доставили в Днепровскую областную детскую клиническую больницу.

Также выяснилось, что ребенок на момент пожара находился в доме с бабушкой, которая в состоянии алкогольного опьянения отдыхала в соседней комнате и не смотрела за внучкой.

По информации ГСЧС, огонь уничтожил домашнее имущество в комнате, где произошло возгорание. Общая площадь пожара составила 30 кв. метров. Одиннадцать спасателей ликвидировали возгорание в десять утра.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что огонь существенно повредил дом - уничтожены вещи, которые были в доме, а также обгорели стены, крыша и т.д.

Напомним, Днепре пожар охватил сразу два этажа жилого дома, кадры: хозяина одной из квартир спасти не удалось.

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