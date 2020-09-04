У Дніпрі внаслідок опіків, отриманих під час пожежі, помер чоловік

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Так, у четвер, 3 вересня, повідомлялось, що в Західному районі Дніпра горять балкони 4 і 5-го поверху в одному з багатоквартирних будинків. Спочатку пожежа виникла на балконі 4-го поверху, а потім полум'я перекинулося на поверх вище.

Дві квартири горіли в Дніпрі на вулиці Фосфорній, 15. З квартири, в якій і почалася пожежа, рятувальники на руках винесли чоловіка з сильними опіками 80% тіла і передали його медикам, однак чоловік помер у лікарні.

За даними пресслужби ДСНС, 3 вересня о 16.20 надійшло повідомлення, що на вулиці Фосфорній Новокодацького району міста Дніпро горить квартира на четвертому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку.

На місце події відправили чергові відділення 2-ої та 4-ої державних пожежно-рятувальних частин Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Рятувальники встановили, що пожежа виникла на балконі двокімнатної квартири на четвертому поверсі, та вогонь перекинувся на житлові кімнати та балкон 5-го поверху. Рятувальниками було врятовано чоловіка 1977 року народження. Вогнеборці на руках винесли постраждалого з квартири на 4-му поверсі та передали працівникам швидкої медичної допомоги. Чоловіка госпіталізовали у лікарню №4, з попереднім діагнозом – термічні опіки голови, обличчя, шиї, тулуба, верхніх та нижніх кінцівок. Площа ураження - 80%. Нажаль, чоловік помер у лікарні.

Також, за даними рятувальників, вогнем знищено речі домашнього вжитку, меблі, балкон квартири на 4 поверсі. Знищено і майно та балкон на 5-му поверсі. Пошкоджено сусідній балкон на 5-му поверсі.

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