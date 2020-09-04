В Днепре пытаются спасти собаку, которая сама пришла к людям за помощью

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу в соцсети "Помощь мини приюту "МЫ ЗА ПРАВО НА ЖИЗНЬ".

Так, в Днепре собирают средства на операцию Белочке, у которой обнаружили огромную опухоль.

В паблике сообщают, что опухоль является злокачественной, и животному требуется срочная операция. К сожалению, в приюте нет денег на операцию, поэтому волонтеры обратились за помощью ко всем неравнодушным.

"Опухоль нужно срочно удалять, она огромная, наверное килограмм весит... На других молочных пакетах тоже есть мелкие новообразования. Мы смогли оплатить рентген (метастаз нет, легкие чистые, это значит что шанс огромен, что после операции собака выздоровеет) и осмотр врача. Больше денег нет. Операция назначена на сегодня, к сбору хотя бы 2000-2500 грн. Конечно, нужны средства и на оплату дальнейшего лечения, обработок, корма... Но пока операция - это первоочередное", - говорится в сообщении.

Волонтеры также рассказали, что на самом деле Белочка очень всех боится, но переступив через свой страх она сама пришла к людям, чтобы получить помощь.

"Если не соберем средства на операцию и лечение, то Белочку отвезут на место ее жизни. Улица болезненно погубит еще одну жизнь", - говорится в сообщении.

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