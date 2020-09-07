В Днепре местный подводный охотник похвастался впечатляющим "трофеем" - ему удалось поймать толстолобика практически человеческого роста

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение днепрянина Александра Громадского в соцсети.

Александр рассказал на своей странице об удачной охоте на толстолоба.

По его словам, толстолоб после выстрела оказал сильное сопротивление. Катушка разматывалась буквально со свистом, а веревка резала перчатки. Несколько минут охотнику пришлось "побегать" за гигантской рыбой, но удача была на его стороне.

По словам днепрянина, вес пойманного толстолобика - около 25 кг.

"Считаю, что хорошая фотосессия - это дань уважения к трофею, каждому кадру нужно уделять внимание, знать нюансы и тонкости, чтобы фото получилось максимально релевантным. Кстати, хотел еще сфотографировать, подняв его за хвост, но, к сожалению, нереально удержать даже двумя руками", - сообщил днепрянин.

Он также призвал всех попробовать себя в подводной охоте.

"Ищите, пробуйте кто как может. Неважно где и когда, какой техникой и вариацией подводной охоты, ключевое слово пробуйте", - обратился Александр к своим читателям.

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