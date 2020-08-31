У Дніпрі озеро опинилось в жахливих умовах - у воді плаває мертва риба та стоїть страшенний сморід

Про це повідомляє Politeka з посиланням на місцевий Telegram-канал.

Так, за інформацією дніпрян, в озері біля залізничного переїзду в Самарському районі прорвало промислову каналізацію.

"Стоїть страшний сморід, дуже багато мертвої риби", - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах можна побачити забруднення води відходами, а також мертву рибу та викинутих на узбережжя раків.

Раніше повідомлялось, що на Дніпропетровщині мальовничий пляж "Мальдіви" виявився небезпечним для відпочинку.

Так, рятувальники б'ють на сполох, тому що "Мальдіви" виявилися не такими безпечними, як всі думали. У воду зливають відходи виробництва, і в ній були знайдені хімічні сполуки. Декілька місяців тому, у червні 2020 року, рятувальники зробили заміри радіаційного фону на "Мальдівах". Захід проводили, щоб донести до населення і до приїжджих туристів детальну інформацію про фон радіації цієї місцевості.

Вимірювання на різних частинах території, де розташовані водойми, показали результати від 0,04 до 0,08 мікрозівертів. При цьому безпечним вважається рівень радіації до 0,5 мікрозівертів.

Нагадаємо, у таборі під Дніпром обірвалося життя дитини, кадри: "Не вмів плавати, але вожаті пустили...".

Раніше Pliteka повідомляла, що під Дніпром почалося справжнє екологічне лихо, кадри: "Трупний запах на кілометри...".

Також Politeka писала, що Дніпро позеленів: чим небезпечне купання в кольоровій воді.