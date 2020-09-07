На Днепропетровщине уже неделю разыскивают пропавшую без вести женщину

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на публикацию пользователя Facebook Богдана Продана.

Так, в селе Терновка Днепропетровской области исчезла 33-летняя женщина.

Женщину зовут Ольга Антонюк. Она пропала около семи дней назад. Известно, что Ольга Антонюк ушла из дома рано утром, после чего ее никто не видел. Телефон 33-летней женщины выключен, поэтому никакой связи с ней нет.

У пропавшей есть двое несовершеннолетних детей. Девичья фамилия пропавшей без вести - Мягких.

"Если вам известно что-либо о местонахождении Ольги, сообщите в полицию по номеру 102", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине пропавшего без вести несовершеннолетнего парня нашли мертвым.

Как известно, 31 августа 16-летний Даниил Решняк пошел с друзьями на карьер в Старых Кодаках и исчез. С тех пор подростка ежедневно искали водолазы. В пятницу, 4 сентября, тело мальчика нашли. По словам очевидца, мальчик пошел купаться и исчез. Его вещи - сумка с телефоном и одежда - остались на берегу возле воды. На место происшествия вызвали полицию и спасателей. Водолазы и правоохранители ежедневно искали подростка, и только сейчас, через 5 дней, его тело достали на сушу и передали судмедэкспертам.

Напомним, в Одесской области без вести пропали два пенсионера и девочка: как они выглядят, фото.

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