В Днепре просят о помощи для бездомной собаки, которую "подбросили" волонтерам
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на паблик "Реабилитационный центр и приют для животных, попавших в беду, "Друг".
По данным волонтеров, собаку, которая ранее жила у людей, подбросили в поле возле приюта. Волонтеры просят помощи у днепрян, чтобы собрать средства на лечение животного.
Собаку назвали Забавой, при обследовании выяснилось, что у собаки - ЧМТ, плюс множество заживших ран и множество еще гниющих.
"Шрам на губе, на одной из лапок выгнившие пальчики, возле попы - дыра внутрь в глубину с палец, гниющая. Жаль, очень жаль эту добрую собачку. Разве заслужила она участи быть выброшенной?" - пишут волонтеры.
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Животное не оставили в поле без помощи, привезли в клинику, где назначили лечение и взяли кровь на анализы. Обработки ран, марфлоксин, Актовегин, железо из-за сильной анемии - все это ей надо получить, и за все это надо немало заплатить, поэтому без помощи неравнодушных не обойтись.
"Помогите Забушке, друзья! Надеяться ей больше не на кого, кроме нас с вами..." - говорится в сообщении волонтеров.
Также на странице реабилитационного центра обнародовали все данные для желающих помочь обездоленному животному.
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