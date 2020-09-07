В Днепре просят о помощи для бездомной собаки, которую "подбросили" волонтерам

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на паблик "Реабилитационный центр и приют для животных, попавших в беду, "Друг".

По данным волонтеров, собаку, которая ранее жила у людей, подбросили в поле возле приюта. Волонтеры просят помощи у днепрян, чтобы собрать средства на лечение животного.

Собаку назвали Забавой, при обследовании выяснилось, что у собаки - ЧМТ, плюс множество заживших ран и множество еще гниющих.

"Шрам на губе, на одной из лапок выгнившие пальчики, возле попы - дыра внутрь в глубину с палец, гниющая. Жаль, очень жаль эту добрую собачку. Разве заслужила она участи быть выброшенной?" - пишут волонтеры.

Животное не оставили в поле без помощи, привезли в клинику, где назначили лечение и взяли кровь на анализы. Обработки ран, марфлоксин, Актовегин, железо из-за сильной анемии - все это ей надо получить, и за все это надо немало заплатить, поэтому без помощи неравнодушных не обойтись.

"Помогите Забушке, друзья! Надеяться ей больше не на кого, кроме нас с вами..." - говорится в сообщении волонтеров.

Также на странице реабилитационного центра обнародовали все данные для желающих помочь обездоленному животному.

Напомним, под Днепром ветеринары спасли собаку, которую хозяева принесли на усыпление: трогательные кадры.

Также Politeka сообщала, что история криворожского Хатико растрогала украинцев до слез, кадры: "Три года жил на могиле хозяина и...".

Ранее Politeka писала о том, что пес из Харькова целый месяц добирался из нового дома к старым хозяевам: душещипательное видео.