У Дніпрі намагаються врятувати собаку, яка сама прийшла до людей за допомогою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку в соцмережі "Допомога міні притулку "МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ".

Так, у Дніпрі збирають кошти на операцію Білочці, у якої виявили величезну пухлину.

В пабліку повідомляють, що пухлина є злоякісною, і тварині потрібна термінова операція. На жаль, у притулку немає грошей на операцію, тому волонтери звернулися за допомогою до всіх небайдужих.

"Пухлину потрібно терміново видаляти, вона величезна, напевно кілограм важить... На інших молочних пакетах теж є дрібні новоутворення. Ми змогли оплатити рентген (метастаз немає, легені чисті, це означає що шанс величезний, що після операції собака одужає) і огляд лікаря. Більше грошей немає. Операція призначена на сьогодні, до збору хоча б 2000-2500 грн. Звичайно, потрібні кошти і на оплату подальшого лікування, обробок, корми... Але поки операція - це першочергово", - йдеться в повідомленні.

Волонтери також розповіли, що насправді Білочка дуже всіх боїться, але переступивши через свій страх вона сама прийшла до людей, щоб отримати допомогу.

"Якщо не зберемо кошти на операцію та лікування, то Білочку відвезуть на місце її життя. Вулиця болісно погубить ще одне життя", - йдеться в повідомленні.

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