В Днепропетровской области произошла очередная трагедия на воде - погиб 42-летний мужчина

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Днепр оперативный".

Так, в Покрове Днепропетровской области во время купания на водоеме утонул мужчина.

Трагедия произошла во вторник, 8 сентября. Примерно в в 11 часов дня на линию "101" позвонил местный житель. Он рассказал, что во время купания в карьере, затопленном грунтовыми водами, исчез его знакомый.

Прибыв на место происшествия, спасатели с помощью резиновой надувной лодки обследовали прибрежную зону заброшенного карьера, однако не нашли мужчину.

Впоследствии, при обследовании водоема работниками городской коммунальной аварийно-спасательной службы с помощью водолазного снаряжения было найдено тело утопленника 1978 года рождения. Труп мужчины передан сотрудникам полиции.

Ранее также сообщалось, что в Днепре на глазах отдыхающих мужчина в одежде нырнул в воду и больше на поверхности не появился. Трагедия произошла 26 августа на карьере в жилом массиве "Красный Камень". Очевидцы рассказали, что на месте происшествия правоохранители обнаружили телефон, пачку сигарет и деньги мужчины.

Напомним, в водоеме под Днепром нашли тело рыбака: кадры и подробности трагедии.

Ранее Politeka писала о ЧП в киевском парке: плавание в водоеме закончилось трагедией, детали.