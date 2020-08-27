Тіло так і не знайшли

У Дніпрі чоловік потонув у водоймі, а його тіло так і не знайшли

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Репортер Дніпро".

Так, у Дніпрі на очах відпочиваючих чоловік в одязі пірнув у воду і більше на поверхні не з'явився.

Трагедія сталася 26 серпня на кар'єрі в житловому масиві "Червоний Камінь".

За даними місцевих журналістів, жінка бачила, як чоловік, якому на вигляд близько 30-40 років, залишив на березі свою куртку і, не знімаючи іншого одягу, зайшов у воду. Він відплив від берега приблизно на 10 метрів, після чого пірнув і більше не з'явився на поверхні води.

Очевидці розповіли, що на місці події правоохоронці виявили телефон, пачку цигарок і гроші чоловіка. Водолази оглянули кар'єр, проте тіло дніпрянина не знайшли, тому особистість чоловика встановити поки що не вдалося.

Раніше повідомлялось, що у Кривому Розі патрульний поліцейський Роман Ткачук потонув під час відпочинку на водоймищі.

"Він ніс службу в полку патрульної поліції Кривого Рогу з 2018 року, гідно служив українському народові. Місяць тому відсвяткував свій 22-й день народження. Сьогодні Роман відпочивав на водоймищі та потонув", - розповіли в поліції.

Нагадаємо, у водоймі під Дніпром знайшли тіло рибалки: кадри і подробиці трагедії.

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