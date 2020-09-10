Днепрян просят о финансовой помощи для маленькой девочки, пострадавшей в пожаре

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение волонтера Александры Тимощенковой в соцсети.

Известно, что 4 сентября на линию "101" поступило сообщение о пожаре на территории частного сектора на улице Исы Мунаева. Тогда пострадала маленькая девочка, и ее срочно госпитализировали.

Сейчас стало известно, как продвигается лечение ребенка.

"Состояние остается крайне тяжелым, продолжается борьба с ожоговой интоксикацией организма. Ночью ребенку был проведен первый сеанс очищения крови (плазмофарез). Это была первая процедура и для ребенка, и для клиники. Аппарат гемодиализа "Призмафлекс" появился совсем недавно. По словам врачей: "Мировой опыт показал, что использование методик плазмообмена увеличивает выживаемость больных с критическими для жизни ожогами. Ребенку очень повезло, что у нас появилось такое оборудование", - процитировала волонтер слова врачей.

Однако лечение является затратным, поэтому неравнодушных граждан призывают помочь спасти жизнь девочки.

Волонтер также отметила, что с пятницы, менее чем за неделю, на лечение ребенка было потрачено около 60 тыс. грн, и это только начало.

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