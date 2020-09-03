У Дніпрі просять про допомогу дітям-сиротам, які вже місяць живуть у лікарні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис користувачки Анни Бабенко в соцмережі.

Так, жінка повідомила, що у Дніпрі п'ятеро сиріт вже близько місяця живуть в міській лікарні і потребують допомоги небайдужих громадян.

Як виявилося, п'ятеро дітей, серед яких три дівчинки і два хлопчика, проживають в міській лікарні №9 вже п'ять місяців поспіль. Діти гадки не мають, скільки їм ще доведеться жити в закритому приміщенні, вони позбавлені звичного дитячого життя та спілкування з однолітками. При цьому держава наразі ніяк не може їм допомогти, оскільки суд ще не визначив їхнє подальше місце перебування.

Поки справа дітей залишається у підвишаному стані і малюки чекають на закінчення паперової тяганини, їм потрібна допомога небайдужих.

Анна Бабенко закликала дніпрян подарувати малюкам одяг, канцтовари, іграшки та інші необхідні лдя дітей речі.

Співробітники лікарні як можуть допомагають дітям, однак їм не впоратися без підтримки місцевих.

Користувачі соцмережі не залишились осторонь і моментально відреагували на прохання про допомогу, запропонувавши одяг та інші речі.

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