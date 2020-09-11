На Днепропетровщине разыскивают пропавшего без вести подростка

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Так, по данным правоохранителей, 10 сентября около 17.00 несовершеннолетний парень Дмитрий Русанов ушел из детской больницы, и до сих пор его место пребывания неизвестно.

В полиции рассказали о приметах ребенка: среднее телосложение, на шее двойная массивная цепочка, был одет в черную футболку с надписью "Лос Анджелес" и джинсы синего цвета.

У подростка светлые волосы и серо-голубые глаза.

"Просьба ко всем, кто видел парня или знает о его местонахождении, обратиться по телефонам «102» или (067) 725 70 81, (097) 706 23 55", - говорится в сообщении.

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Женщину зовут Ольга Антонюк. Известно, что Ольга Антонюк ушла из дома рано утром, после чего ее никто не видел. Телефон 33-летней женщины выключен, поэтому никакой связи с ней нет. У пропавшей есть двое несовершеннолетних детей. Девичья фамилия пропавшей без вести - Мягких.

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