На Дніпропетровщині вже тиждень розшукують зниклу безвісти жінку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на публікацію користувача Facebook Богдана Продана.

Так, у селі Тернівка Дніпропетровської області зникла 33-річна жінка.

Жінку звуть Ольга Антонюк. Вона зникла близько семи днів тому. Відомо, що Ольга Антонюк пішла з дому рано вранці, після чого її ніхто не бачив. Телефон 33-річної жінки вимкнений, тож жодного зв'язку з нею немає.

У зниклої є двоє неповнолітніх дітей. Дівоче прізвище зниклої безвісти - Мягких.

"Якщо вам відомо що-небудь про місцезнаходження Ольги, повідомте в поліцію за номером 102", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що на Дніпропетровщині зниклого безвісти неповнолітнього хлопця знайшли мертвим.

Як відомо, 31 серпня 16-річний Данило Решняк пішов з друзями на кар'єр в Старих Кодаках і зник. З тих пір підлітка щодня шукали водолази. У п'ятницю, 4 вересня, тіло хлопчика знайшли. За словами очевидця, хлопчик пішов купатися і зник. Його речі - сумка з телефоном і одяг - залишилися на березі біля води. На місце події викликали поліцію і рятувальників. Водолази і правоохоронці щодня шукали підлітка, і тільки зараз, через 5 днів, його тіло дістали на сушу і передали судмедекспертам.

Нагадаємо, в Одеській області безвісти зникли два пенсіонери і дівчинка: як вони виглядають, фото.

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