В Днепропетровской области просят о помощи для бывшей участницы шоу "Голос страны", которой диагностировали онкологическое заболевание

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на паблик "Министерство добрых дел" в Facebook.

Так, Оксане Жоровой диагностировали рак правого легкого. Девушка просит о помощи в сети всех неравнодушных украинцев.

Волонтеры рассказали, что Оксана Жорова сейчас проживает в городе Каменское Днепропетровской области, а сама родом из Мелитополя Запорожской области. Она воспитывает 5-летнюю дочь. Девушка очень талантлива и хорошо поет, она принимала участие в песенном шоу "Голос страны".

В конце июля у Оксаны взяли все анализы и поставили неутешительный диагноз - рак правого легкого с метастазами. На данный момент девушку ждет дорогостоящее лечение (химия или облучение).

В связи с болезнью Оксана не работает, у нее есть пятилетняя дочь, а муж получает социальную помощь в размере 1500 грн. Мама Оксаны - пенсионерка.

Женщина просит всех неравнодушных помочь ей побороть страшное заболевание, важна каждая копейка.

Напомним, украинского священника поедает рак, людей просят о помощи.

Ранее Politeka писала, что экс-жена Виктора Павлика рассказала, как пережила потерю сына: "я плакала, стонала, но...".