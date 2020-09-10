Дніпрян просять про фінансову допомогу для маленької дівчинки, яка постраждала в пожежі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис волонтера Олександри Тимощенкової у соцмережі.

Відомо, що 4 вересня на лінію "101" надійшло повідомлення про пожежу на території приватного сектора на вулиці Іси Мунаева. Тоді інциденті постраждала маленька дівчинка, і її терміново шпиталізували.

Наразі стало відомо, як просувається лікування дитини.

"Стан залишається вкрай важким, триває боротьба з опіковою інтоксикацією організму. Вночі дитині було проведено перший сеанс очищення крові (плазмофарез). Це була перша процедура і для дитини, і для клініки. Апарат гемодіалізу "Призмафлекс" з'явився зовсім недавно. За словами лікарів: "Світовий досвід показав, що використання методик плазмообміну збільшує виживаність хворих з критичними для життя опіками. Дитині дуже пощастило, що у нас з'явилося таке обладнання", - процитувала волонтерка слова лікарів.

Втім, лікування є витратним, тому небайдужих громадян закликають допомогти врятувати життя дівчинки.

Волонтерка також зазначила, що з п'ятниці, менш ніж за тиждень, на лікування дитини було витрачено близько 60 тис. грн, і це лише початок.

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