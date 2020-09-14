По факту нарушения карантина во время празднования Дня города в Днепре могут открыть уголовное производство

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Так, во время традиционного селекторного совещания представители правоохранительных органов проинформировали президента Украины Владимира Зеленского, что на праздновании Дня города в Одессе и Днепре в этих населенных пунктах собрались десятки тысяч людей, которые не придерживались введенных на фоне коронавируса карантинных ограничений и были без средств индивидуальной защиты.

По данному факту уже было возбуждено уголовное производство в Одесской области и сейчас идет расследование. По словам правоохранителей, организаторы праздников должны понести административное наказание в размере 170 тыс. грн, а в случае, если эпидемиологическое расследование установит причинно-следственную связь между этими празднованиями и увеличением количества больных COVID-19 или смертностью от этой болезни, – будет открыто уголовное производство.

Как известно, в субботу, 12 сентября, в Днепре праздновали День города. На мероприятие пришли тысячи людей, большинство из которых были без масок и не соблюдали дистанцию, предусмотренную во время карантина.

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