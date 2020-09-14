Святкування Дня міста у Дніпрі проходило без дотримання карантинних обмежень

Як передає Politeka, про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу, коментуючи світлини з Дня міста у Дніпрі.

Так, глава МОЗ зазначив, що День міста у Дніпрі відзначали без дотримання карантинних обмежень, що може спричинити спалахи зараження на COVID-19.

За словами Степанова, на святкування вплинули політичні процеси, які зараз выдбуваються в країні.

"Коли я вранці сьогодні побачив фотографії зі святкування дня міста Дніпра, на якому зібралися тисячі людей, мабуть, десятки тисяч людей, то у мене питання до влади: я знаю, що ви усвідомлюєте, що таке COVID-19, і які ризики несе ця хвороба. Я розумію, що зараз у вас відбуваються політичні процеси, які зараз йдуть по всій країні. Але так свідомо проводити концерти, незважаючи на те, що вони заборонені в країні...", - прокоментував міністр.

Степанов наголосив, що навіть кілька заражених коронавірусом на концерті можуть інфікувати сотні людей, а кількість місць в лікарнях і лікарів обмежені.

Як відомо, в суботу, 12 вересня, на святковий концерт на Фестивальному причалі зібралися тисячі людей. Люди не дотримувалися дистанції і були без масок.

Нагадаємо, осередок вірусу знайшли у школі під Дніпром: дітей та вчителів терміново відправили на карантин.

Також Politeka писала про посилення карантину в Одесі: що відбувається в маршрутках після нової заборони, фото.