У Дніпропетровській області підтвердили випадок коронавірусу в школі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на місцевий сайт "Репортер".

Так, у Павлограді в школі №15 підтвердили зараження Covid-19. За словами директора навчального закладу, дитина, якій підтвердили діагноз, ходила на уроки до 3 вересня.

Потім, через погане самопочуття, школяр залишався вдома. Батьки зробили тест на коронавірус - він виявився позитивним. Про це дізналися у вівторок, 8 вересня, і відразу відправили весь клас на карантин, а з ним і шість вчителів. Всі вони пробудуть на самоізоляції ще тиждень - до 16 вересня.

"Всі почуваються добре. Госпіталізація відсутня. Тому просто на самоізоляції і спостерігають за своїм самопочуттям. Ті діти, які зараз у нас на карантині, працюють дистанційно. У них навчання організоване. Вчителі, які на самоізоляції, також організують дистанційне навчання", - розповіла директорка школи №15 Лілія Таран.

Як відомо, з 1 вересня в українських школах поновилось навчання, однак з певними карантинними обмеженнями. Зокрема, дітям виділяють окремі класи, щоб вони менше пересувались по школі та мінімально контактували з іншими. Також обов'язковим є носіння масок, регулярна дезінфекція рук і т.д.

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