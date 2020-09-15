В то время, когда Украина оказалась на пороге новой волны коронавируса, в Днепре устроили грандиозный праздник ко Дню города, вопреки всем карантинным ограничениям
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на соответствующие фото и видео, размещенные в соцсети.
Днепряне обвиняют мэра города Бориса Филатова в том, что он "переобувается на лету". Еще весной Филатов "пугал" жителей Днепра тысячами смертей, а теперь организует концерты перед выборами.
В субботу, 12 сентября, в Днепре десятки тысяч людей собрались на Фестивальном причале.
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Комментируя субботний праздник, днепряне отмечают, что теперь следует ожидать резкого прироста количества больных COVID-19.
"Хорошо провели день города - ждем роста ковида", "В больницах 80 человек с ковидом. Сама лежу с воспалением легких(( Людей тьма. Странная власть, что такое допускает. Врачей нет. Скорую ждала 1,5 часа", "Если у нас ковид, то это пир во время чумы, ждем инкубационный период и адью", "Через неделю и Днепропетровская область будет в красной зоне", "Ни одной маски, я думала, у нас ковид, оказывается, его нет", - пишут в комментариях.
Напомним, очаг вируса нашли в школе под Днепром: детей и учителей срочно отправили на карантин.
Также Politeka писала об усилении карантина в Одессе: что происходит в маршрутках после нового запрета, фото.