В Днепропетровской области пропали без вести двое школьников

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение полиции.

Так, в городе Каменское Днепропетровской области без вести пропали двое мальчиков. Уже в течение суток ничего не известно об 11-летнем Богдане Таранове и 13-летнем Сергее Демидове.

В полиции сообщили, что со вчерашнего дня правоохранители пытаются установить местонахождение Богдана 2009 года рождения и Сергея 2007 года рождения.

Известно, что в понедельник, 14 сентября, дети ушли из школы и до настоящего времени домой не вернулись.

Богдану на вид 11-12 лет, он среднего телосложения, у него темные волосы.

Мальчик был одет в рубашку темно-синего цвета с коротким рукавом, джинсы синего цвета и черные мокасины. При себе у него был рюкзак красного цвета.

Сергею на вид 12-13 лет, он худощавого телосложения, у него темные волосы. Был одет в футболку с длинным рукавом голубого цвета с надписью белого цвета спереди, джинсы синего цвета и кроссовки. При себе у него был темный рюкзак.

"Всем, кто владеет информацией о местонахождении несовершеннолетних, просьба сообщить в полицию по телефонам 102, (096) 586 94 41, (068) 479 67 67", - призывают в полиции.

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