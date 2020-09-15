В Днепре пассажиры жалуются на водителя, который ездит с ножом в салоне

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Городской транспорт Днепра".

Так, женщина сообщила, что в Днепре появился водитель маршрутки, у которого по неизвестным причинам всегда под рукой находится нож.

Днепрянка удивилась, зачем водителю маршрутки нож, и написала об этом на Telegram-канале.

"Это что? Для защиты от недовольных пассажиров?" - спросила она.

Днепрянке ответили, что нож водитель держит под рукой для бытовых нужд.

"Под рукой? В доступности любого неуравновешенного пассажира? Это опасно, в том числе для самого водителя! Для бытовых нужд его можно держать не на таком видном месте!" - заявила женщина.

Однако главный администратор паблика заверил, что данным поступком водитель маршрутки ничего не нарушил.

На это женщина ответила, что тем не менее не лишним было бы позаботиться о безопасности пассажиров во время поездки в общественном транспорте. По ее словам, если вдруг кто-то нанесет кому-то ранение этим ножом, уже поздно будет говорить, что "водитель ничего не нарушил".

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