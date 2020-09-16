В Днепре разыскивают пропавшую без вести женщину

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Днепр оперативный".

Так, стало известно, что в Днепре без вести пропала Светлана Скляр 1978 года рождения. Родственники просят помочь разыскать женщину.

Последний раз ее видели на массиве Ломовский (бывший Фрунзенский) 13 сентября в 17.00. С тех пор о ней ничего неизвестно.

Приметы пропавшей без вести 41-летней женщины: рост примерно 167 сантиметров. Была одета в светлые шорты и темную кофту. Родственники также опубликовали фото, на котором женщина находится рядом с дочерью.

"Просьба всех, кому что-либо известно о местонахождении Светланы, сообщить по телефону 097-6406847", - говорится в сообщении.

Ранее также сообщалось, что в Днепре 10 сентября около 17.00 несовершеннолетний парень Дмитрий Русанов ушел из детской больницы, и до сих пор его место нахождения неизвестно.

В полиции рассказали о приметах ребенка: среднее телосложение, на шее двойная массивная цепочка, был одет в черную футболку с надписью "Лос Анджелес" и джинсы синего цвета. У подростка светлые волосы и серо-голубые глаза.

Напомним, в Одесской области без вести пропали два пенсионера и девочка: как они выглядят, фото.

Ранее Politeka сообщала, что на Харьковщине бесследно исчез мальчик, родители молят о помощи: фото и приметы.