В Кривом Роге женщина умерла от ботулизма после того, как съела вяленую рыбу

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Днепровскую панораму".

Так, на Днепропетровщине медики зафиксировали смерть от ботулизма. В Кривом Роге от опасной инфекции умерла 58-летняя женщина.

Врачи рассказали, что жительнице Кривого Рога стало плохо после употребления рыбы, которую она ела на днях. В понедельник, 14 сентября, женщину на скорой привезли в городскую больницу №1. Однако реанимационные мероприятия не помогли - пациентка умерла.

В Главном управлении Госпродпотребслужбы в области сообщили, что роковой для женщины стала соленая рыба собственного приготовления - непотрошенный лещ с икрой.

Женщине стало плохо еще в субботу, 12 сентября. Тогда у нее появились тошнота и рвота, сухость в ротовой полости, общая слабость и двоение в глазах. Однако за медицинской помощью женщина обратилась лишь в понедельник, 14 сентября, и была уже в тяжелом состоянии. Жительница Кривого Рога скончалась в приемном отделении.

В Госпродпотребслужбе отмечают, что с начала года в области уже зарегистрировано три случая ботулизма, в том числе один летальный.

Напомним, экокатастрофа в лимане в Одесской области, начался массовый мор рыбы: кадры с места.

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