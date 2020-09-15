У Кривому Розі хлопець заступився за матір під час сімейного конфлікту і загинув від важкого поранення

Як передає Politeka.net, шокуючий інцидент стався в Металургійному районі в ніч на 15 Вересня. Місцева мешканка була вдома разом з колишнім чоловіком, а законний чоловік зв'язався з нею по телефону і почав сипати погрозами, повідомляє портал "Перший міський". Жінка стверджує, що вже розлучається з нинішнім чоловіком і якийсь час не живуть разом.

Злякавшись, городянка зателефонувала своєму 21-річному синові, який і привів з собою двох друзів. Незабаром на вулиці Петра Дорошенка почалася бійка за участю п'яти осіб, в хід пішли молоток, ніж, бита і пістолет, почалася стрілянина. Наразі правоохоронці з'ясовують, кому належала кожна зброя.

Молодий чоловік кинувся на захист матері і отримав ніж у серце, незабаром після чого помер. Крім того, постраждали колишній і законний чоловіки, один з них отримав травму голови, а другий постраждав від ножа. Медики зробили чоловікам операції, їх вже допитали співробітники поліції. Зараз правоохоронці продовжують розслідувати обставини загибелі молодої хлопця.

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