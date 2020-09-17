В Кривом Роге мужчина с подозрением на коронавирус выпрыгнул из окна больницы и погиб

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Днепр оперативный".

Так, в Кривом Роге Днепропетровской области мужчина выпрыгнул из окна больницы на третьем этаже. На место происшествия вызвали полицию и скорую.

Инцидент произошел в среду, 16 сентября.

По данным местных СМИ, мужчину 1971 года рождения с подозрением на COVID-19 доставили в инфекционную больницу №7. В какой-то момент он открыл окно и выпрыгнул с третьего этажа отделения. Мужчина погиб на месте - от падения он получил травмы, несовместимые с жизнью. На месте происшествия работала полиция, которая будет разбираться в деталях трагедии.

Ранее также сообщалось, что в Кривом Роге медики зафиксировали смерть от ботулизма. В Кривом Роге от опасной инфекции умерла 58-летняя женщина.

Врачи рассказали, что жительнице Кривого Рога стало плохо после употребления рыбы, которую она ела на днях. В понедельник, 14 сентября, женщину на скорой привезли в городскую больницу №1. Однако реанимационные мероприятия не помогли - пациентка умерла.

Напомним, новая напасть косит людей в Кривом Роге: "увезли в больницу, но спасти не удалось".

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