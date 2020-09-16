У Кривому Розі жінка померла від ботулізму після того, як з'їла в'ялену рибу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Дніпровську панораму".

Так, на Дніпропетровщині медики зафіксували смерть від ботулізму. У Кривому Розі від небезпечної інфекції померла 58-річна жінка.

Лікарі розповіли, що жительці Кривого Рогу стало погано після вживання риби, яку вона їла днями. У понеділок, 14 вересня, жінку на швидкій привезли до міської лікарні №1. Однак реанімаційні заходи не допомогли - пацієнтка померла.

У Головному управлінні Держпродспоживслужби в області повідомили, що фатальною для жінки стала солона риба власного приготування - непотрошений лящ з ікрою.

Жінці стало погано ще в суботу, 12 вересня. Тоді у неї з'явилися нудота і блювота, сухість в ротовій порожнині, загальна слабкість і двоїння в очах. Однак за медичною допомогою жінка звернулася лише в понеділок, 14 вересня, і була вже у важкому стані. Жителька Кривого Рогу померла в приймальному відділенні.

У Держпродспоживслужбі наголошують, що з початку року в області вже зареєстровано три випадки ботулізму, в тому числі один летальний.

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