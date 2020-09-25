В Днепре почтили память двух погибших полицейских

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прессс-службу полиции Днепропетровской области.

Так, стало известно, что в Днепре для сотрудников правоохранительных органов наступил "черный день" - ровно 4 года назад, 25 сентября 2016 года оборвалась жизнь двух патрульных.

Днепровские правоохранители по случаю скорбной даты собрались на могиле погибших собратьев, чтобы почтить их память и поклониться. Эта трагедия тогда всколыхнула всю страну.

Полицейские Артем Кутушев и Ольга Макаренко стали первыми патрульными, которые погибли при исполнении служебных обязанностей. Они работали все время вместе, и понимали друг друга с полуслова.

Сегодня коллеги вспоминают Артема и Ольгу только добрыми словами, и говорят, что это большая потеря для всей Украины.

"25 сентября не хочется говорить много слов. Этот день вошел в историю патрульной полиции Днепра и всей страны как один из самых трагических. 4 года назад мы потеряли коллег и друзей. Мы помним Артема Кутушева и Ольгу Макаренко", - говорится в сообщении полиции Днепропетровской области.

В этот день во всех управлениях патрульной полиции были приспущены флаги. Они отдают дань памяти погибшим сотрудникам правоохранительных органов.

"Помним, низко склоняем головы перед вашим подвигом", - говорится в сообщении поиции.

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