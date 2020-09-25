В Днепре почтили память двух погибших полицейских
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прессс-службу полиции Днепропетровской области.
Так, стало известно, что в Днепре для сотрудников правоохранительных органов наступил "черный день" - ровно 4 года назад, 25 сентября 2016 года оборвалась жизнь двух патрульных.
Днепровские правоохранители по случаю скорбной даты собрались на могиле погибших собратьев, чтобы почтить их память и поклониться. Эта трагедия тогда всколыхнула всю страну.
Униженная Королева рассказала, как живет с Тарзаном после измен, в сети не сдержались: "Кому этот старый кентавр нужен..."
Взбешенные соседи ополчились на Пугачеву: "На камеру строит из себя приличную, а на самом деле..."
Возвращение главной звезды в "Квартал 95", Кошевой сделал громкое заявление: "Знаю, что все просят..."
«Залетела, что ли?»: Орбакайте с огромным животом заподозрили в новой беременности
Полицейские Артем Кутушев и Ольга Макаренко стали первыми патрульными, которые погибли при исполнении служебных обязанностей. Они работали все время вместе, и понимали друг друга с полуслова.
Сегодня коллеги вспоминают Артема и Ольгу только добрыми словами, и говорят, что это большая потеря для всей Украины.
"25 сентября не хочется говорить много слов. Этот день вошел в историю патрульной полиции Днепра и всей страны как один из самых трагических. 4 года назад мы потеряли коллег и друзей. Мы помним Артема Кутушева и Ольгу Макаренко", - говорится в сообщении полиции Днепропетровской области.
В этот день во всех управлениях патрульной полиции были приспущены флаги. Они отдают дань памяти погибшим сотрудникам правоохранительных органов.
"Помним, низко склоняем головы перед вашим подвигом", - говорится в сообщении поиции.
Напомним, под Днепром 80-летний пенсионер поставил жирную точку в споре с соседом: "Выхватил пистолет и...".
Как писала Politeka, стрельба прогремела в Харькове, шальная пуля задела ребенка: "услышали звук выстрела и..."