В Днепре в одной из машруток возник очередной скандал из-за масочного режима

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Днепровскую панораму".

Так, в маршрутке №31, как рассказали пассажиры, водитель продолжает "набивать" полный салон людей, не смотря на то, что город попал в "желтую" карантинную зону. Кроме того, как отметили днепряне, сейчас начался сезон простуд, поэтому некоторые люди чихают и кашляют в общественном транспорте. При этом многие пассажиры находятся в салоне маршрутки без масок.

"Мы в "желтой зоне", а на 31-м маршруте водитель, как набивал салон, так и набивает! Большинство едут, чихают и кашляют, и все без масок. На мои замечания меня тут чуть не забили, а водитель едет, молчит. И еще в салоне нет ни одного льготника, а он в тупике не взял женщину льготной категории, хотя места были", - пожаловалась пассажирка.

Мнения комментаторов по поводу этой ситуации разделились - одни говорят, что хотя бы надеть маску действительно несложно, а другие утверждают, что с ограниченным количеством маршруток соблюдать правила относительно "лимита" на количество пассажиров было бы невозможно.

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