Одного из водителей увезли на скорой

На Днепропетровщине произошло ДТП с участием военной техники

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Днепр оперативный".

Так, в Днепропетровской области сразу пять автомобилей попали в ДТП. Четыре из них - военная техника. Еще одно авто - легковушка Peugeot Partner.

Авария произошла вблизи села Светлогорское на автодороге Знаменка - Луганск - Изварино.

Известно, что 28-летнего водителя легковушки каретой скорой помощи госпитализировали в больницу в город Каменское. Предварительно ему диагностировали сотрясение мозга и ушибы.

Как сообщили патрульные, военнослужащие, попавшие в ДТП, в госпитализации не нуждаются.

Военная техника, которая перевернулась на дороге, принадлежит подразделению из Винницкой области, воинской части А0707. Для того, чтобы ее поднять, из Днепра выехал кран спасателей. Одна полоса автодороги из-за аварии сейчас перекрыта для движения транспорта. Причины аварии выясняются.

Ранее сообщалось, что сотрудник ГСЧС, майор гражданской защиты Михаил Гоголь, проезжая мимо аварии, остановился и до приезда бригады скорой помощи оказывал женщине домедицинскую помощь. Благодаря его действиям одесситка осталась жива.

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