У Дніпрі сталася надзвичайна ситуація в громадському транспорті
Про це повідомляє Politeka з посиланням на місцевий Telegram-канал.
Так, цього разу у Дніпрі із салону маршрутки на ходу випав пасажир.
На опублікованому відео можна побачити, як маршрутка повертає ліворуч, після чого з салону вилітає чоловік. Примітно, що невдовзі він самостійно підіймається з асфальту і спокійно йде. Судячи з усього, пасажир в результаті даного інциденту не постраждав.
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Водій маршрутки при цьому продовжив рух транспортного засобу, однак все ж зупинився через декілька метрів. Чоловік пішов у бік маршрутки - напевно, він поїхав у громадському транспорті далі.
"На щастя, пасажир відбувся переляком. На відео видно, що чоловік встав, зібрав речі і пішов. Маршрутка поїхала далі", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що інцидент стався в районі заводу ПАТ "Дніпроважмаш", на вулиці Деземовській.
Також відомо, що подія сталася у маршрутці №156-а, яка курсує від житлового масиву "Парус 2" до дитячої лікарні №6, що знаходиться на пр. П. Мазепи.
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