У Дніпрі машина збила 9-річну дитину

Про це повідомляє Politeka з посиланням на місцевий Telegram-паблік.

Так, у Дніпрі на вулиці Калиновій автомобіль Chevrolet збив 9-річного хлопчика. Відомо, що дитина перебігала дорогу в недозволеному місці. В результаті наїзду авто хлопчика забрала швидка допомога, його відвезли у місцеву лікарню.

На опублікованих кадрах можна побачити, що на місці ДТП зібралось багато людей, і медики на носилках забирають дитину.

Подробиць щодо деталей аварії і стану здоров'я хлопчика наразі немає.

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