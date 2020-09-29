В Днепре стали все чаще замечать неожиданных животных - лис

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местный Telegram-канал.

Так, в соцсети появились фото и видео лис, которых замечают люди в черте города. В частности, животных видели на 12-м квартале и в районе ДИИТа.

"Лисы стали в Днепре частыми гостями. Были замечены на 12 квартале и ДИИТ", - говорится в сообщении.

Появление хищника посреди жилого квартала в Днепре вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Большинство днепрян в комментариях высказали мнение, что лиса в городе - это переносчик бешенства, потому что здоровые животные практически никогда не покидают свою среду обитания. К людям обычно выходят только больные. Бешенство или гидрофобия могут лишить лису страха и осторожности, поэтому она не побоится появиться в городе. К тому же, люди пишут, что известны случаи нападения лисиц не только на человека, но и на крупных животных. Гидрофобия вызывает тяжелое поражение центральной нервной системы, и если после укуса не сделать прививку, последствия могут быть очень печальными.

Если вы заметите лису в городе, рекомендуется сразу звонить в КП "Зооконтроль".

Напомним, под Днепром ветеринары спасли собаку, которую хозяева принесли на усыпление: трогательные кадры.