В Днепре стали все чаще замечать неожиданных животных - лис
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местный Telegram-канал.
Так, в соцсети появились фото и видео лис, которых замечают люди в черте города. В частности, животных видели на 12-м квартале и в районе ДИИТа.
"Лисы стали в Днепре частыми гостями. Были замечены на 12 квартале и ДИИТ", - говорится в сообщении.
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Появление хищника посреди жилого квартала в Днепре вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Большинство днепрян в комментариях высказали мнение, что лиса в городе - это переносчик бешенства, потому что здоровые животные практически никогда не покидают свою среду обитания. К людям обычно выходят только больные. Бешенство или гидрофобия могут лишить лису страха и осторожности, поэтому она не побоится появиться в городе. К тому же, люди пишут, что известны случаи нападения лисиц не только на человека, но и на крупных животных. Гидрофобия вызывает тяжелое поражение центральной нервной системы, и если после укуса не сделать прививку, последствия могут быть очень печальными.
Если вы заметите лису в городе, рекомендуется сразу звонить в КП "Зооконтроль".
Напомним, под Днепром ветеринары спасли собаку, которую хозяева принесли на усыпление: трогательные кадры.