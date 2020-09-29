За життя дитини боролися 10 днів, але дива не сталося

У Дніпрі помер хлопчик, якого покусали домашні вівчарки

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Дніпровську панораму".

Дворічного Єгора, якого доставили у лікарню Дніпра вертольотом з Донецької областіа, рятували протягом десяти днів. Малюка в його день народження загризли домашні вівчарки.

Нажаль, врятувати життя дитини не вдалось - малюк помер.

"Світла пам'ять, Єгорка", - написала на своїй сторінці в соцмережі волонтерка, яка організувала збір коштів на допомогу хлопчику.

Гроші на дороге лікування волонтери збирали по всьому світу. Медики до останнього боролися за життя Єгора і докладали масу зусиль, щоб витягнути його з того світу, але дива не сталося.

Як відомо, на дворічного малюка в Селідово Донецької області напали домашні вівчарки. 18 вересня дитину терміново перевезли в Дніпро військовим вертольотом, його доставили в обласну дитячу лікарню на вулиці Космічній.

Стан Єгора, незважаючи на всі зусилля лікарів, залишалося дуже важким. Малюк був підключений до ШВЛ, апарату штучної нирки.

Проти батьків хлопчика, якого рятували в Дніпрі від наслідків нападу собак, відкрили кримінальне провадження.

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