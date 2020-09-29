В Днепре неадекватная женщина средь бела дня избила девушку и отобрала у нее собаку

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местный Telegram-канал.

Так, на улице Боброва в Днепре произошла неприятная ситуация. Возле "Озерки" избили девушку, которая выгуливала своего песика.

Заявительница рассказала правоохранителям, что на девушку, которая гуляла с собакой, напала женщина. Она избила ее и отобрала собаку. Свидетели вызвали на место происшествия полицию и задержали женщину, чтобы та не сбежала.

Полиция попыталась найти владелицу собаки, но та скрылась в неизвестном направлении. Тогда правоохранители вызвали КП "Зооконтроль" и забрали животное.

На собаке нет жетона и чипа, поэтому сотрудники надеются, что владелица животного найдется и откликнется. Сейчас собака в безопасности на базе КП "Зооконтроль".

"Вот украли собаку. Вызвала полицию. Избили девушку, украли у нее собаку, жду полицию. Чья собачка?"- спросила автор видео.

На кадрах можно увидеть украденного песика и женщину, которая, судя по всему, совершила нападение на его владелицу. О мотивах избиения девушки и похищения животного неизвестно.

Напомним, под Днепром ветеринары спасли собаку, которую хозяева принесли на усыпление: трогательные кадры.