В Днепре в последний день сентября погода продемонстрировала настоящую осень

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фото и видео в соцсетях.

Так, днепряне сообщают, что целый день в городе бушует сильный ветер и льет дождь.

"С раннего утра в Днепре идет дождь. Ярко-желтые листья плавают в лужах как маленькие кораблики, а голуби ютятся под деревьями, пытаясь укрыться от ливня", - пишут местные СМИ.

Однако непогода - это еще и опасность, о чем также не стоит забывать.

Так, один из местных Telegram-каналов сообщает, что на улице Чичерина в Днепре от сильного ветра дерево упало на дорогу и повредило припаркованное на улице авто.

"Улица Чичерина. Такое вот у нас случилось: упало дерево прямо на машину Chevrolet Aveo. Помяло крышу нормально... Вот так смотрят у нас коммунальные службы", - пожаловалась автор видео.

Она также рассказала, что время съемки видео - около 16.00, как раз тогда, когда большинство днепрян возвращаются с работы. Машини вынуждены объезжать дерево, которое лежит посреди дороги.

"Не повезло. Дерево помяло крышу очень хорошо", - подытожила женщина.

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