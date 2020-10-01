В Днепре полицейские взялись за проверку соблюдение карантинных мероприятий в общественном транспорте
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местный Telegram-канал.
Так, отмечается, что правоохранители совместно с журналистами устроили "рейд" по местным маршруткам.
"Карантинный рейд по маршруткам. Сегодня утром копы совместно с журналистами кошмарили водителей маршруток. Что, опять?"- говорится в сообщении.
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На обнародованном фото можно увидеть скопление журналистов с камерами и микрофонами и представителей правоохранительных органов рядом с маршруткой, стоящей на дороге.
Ранее сообщалось, что в Днепре в одной из машруток возник очередной скандал из-за масочного режима.
Так, в маршрутке №31, как рассказали пассажиры, водитель продолжает "набивать" полный салон людей, не смотря на то, что город попал в "желтую" карантинную зону. Кроме того, как отметили днепряне, сейчас начался сезон простуд, поэтому некоторые люди чихают и кашляют в общественном транспорте. При этом многие пассажиры находятся в салоне маршрутки без масок. Кроме того, по словам одной из пассажирок, в ответ на соответствующее замечание ее "чуть не избили".
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Как сообщала Politeka, Кабмин принял новое жесткое решение по карантину, что теперь будет с поездками.
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