В Днепре полицейские взялись за проверку соблюдение карантинных мероприятий в общественном транспорте

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местный Telegram-канал.

Так, отмечается, что правоохранители совместно с журналистами устроили "рейд" по местным маршруткам.

"Карантинный рейд по маршруткам. Сегодня утром копы совместно с журналистами кошмарили водителей маршруток. Что, опять?"- говорится в сообщении.

На обнародованном фото можно увидеть скопление журналистов с камерами и микрофонами и представителей правоохранительных органов рядом с маршруткой, стоящей на дороге.

Ранее сообщалось, что в Днепре в одной из машруток возник очередной скандал из-за масочного режима.

Так, в маршрутке №31, как рассказали пассажиры, водитель продолжает "набивать" полный салон людей, не смотря на то, что город попал в "желтую" карантинную зону. Кроме того, как отметили днепряне, сейчас начался сезон простуд, поэтому некоторые люди чихают и кашляют в общественном транспорте. При этом многие пассажиры находятся в салоне маршрутки без масок. Кроме того, по словам одной из пассажирок, в ответ на соответствующее замечание ее "чуть не избили".

Напомним, в Днепропетровской области ужесточили карантин: какие ограничения ждут жителей.

Как сообщала Politeka, Кабмин принял новое жесткое решение по карантину, что теперь будет с поездками.

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