У Дніпрі в одній з машруток виник черговий скандал через масковий режим

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Дніпровську панораму".

Так, у маршрутці №31, як розповіли пасажири, водій продовжує "набивати" повний салон людей, не дивлячись на те, що місто потрапило до "жовтої" карантинної зони. Крім того, як наголосили дніпряни, зараз почався сезон застуд, тому деякі люди чхають і кашляють у громадському транспорті. При цьому багато пасажирів перебувають в салоні маршрутки без масок. Крім того, за словами однієї з пасажирок, у відповідь на відповідне зауваження її "ледь не побили".

"Ми у "жовтій зоні", а на 31-му маршруті водій, як набивав салон, так і набиває! Більшість їдуть, чхають і кашляють, і всі без масок. На мої зауваження мене тут мало не забили, а водій їде, мовчить. І ще в салоні немає жодного пільговика, а він в глухому куті не взяв жінку пільгової категорії, хоча місця були", - поскаржилась пасажирка.

Думки коментаторів з приводу цієї ситуації розділились - одні говорять, що бодай вдягнути маску дійсно нескладно, а інші стверджують, що із обмеженою кількістю маршруток дотримуватись правила щодо "ліміту" на кількість пасажирів було б неможливо.

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