В Днепре таксист сбил человека на пешеходном переходе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Днепр оперативный".

Так, автомобиль службы такси сбил мужчину, который перебегал дорогу по "зебре".

Видео момента ДТП зафиксировала камера Ситуационного центра города Днепра.

Известно, что авария произошла вечером, около 19.00. На перекрестке проспекта Гагарина и улицы Абхазской мужчина переходил дорогу, а на него наехала машина.

На опубликованном видео можно заметить, что сначала мужчина стоял возле "зебры". В этот момент такси совершало маневр поворота на проспект Гагарина. В определенный момент мужчина решил перебежать проезжую часть по пешеходному переходу. В этот самый момент автомобиль такси завершал маневр поворота на проспект и сбил пешехода.

На месте ДТП работала полиция и скорая.

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