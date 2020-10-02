В Днепре похоронили украинского десантника, который погиб на Донбассе месяц назад

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сюжет ТСН.

Так, в пятницу, 2 октября, в Днепре простились с погибшим защитником Украины Артемом Бондаренко. Боец погиб в Луганской области во время ликвидации пожара.

Прощание состоялось на Аллее Героев возле Днепропетровского областного совета и областной администрации.

Рассказывая о трагедии, побратимы Артема отметили, что в то время, когда они тушили пожар, который стремительно приближался к позициям, Артем занимался эвакуацией военного имущества. Долгое время боец считался без вести пропавшим. Тело нашли через некоторое время под завалами блиндажа.

За заслуги перед государством старшину Артема Бондаренко посмертно наградили Орденом "За Мужество" I степени, который передали его матери. Проститься с защитником Украины пришло много людей. Среди них были сослуживцы Артема, его родные, близкие, знакомые и неравнодушные люди. Похоронили Артема в Днепре на Краснопольском кладбище.

Старшина Бондаренко в составе своего десантного подразделения принимал участие в самых ожесточенных боях на Донбассе: в Донецком аэропорту, Авдеевской промзоне, Песках, Станице Луганской.

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