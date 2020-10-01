Артем загинув під час гасіння пожежі на Луганщині

У Дніпрі поховають загиблого на Донбасі українського воїна Артема Бондаренка

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу 25-ї окремої повітрянодесантної Дніпропетровської бригади.

Так, у п’ятницю 2 жовтня, у місті Дніпро відбудеться поховання загиблого на сході України воїна Артема Бондаренка.

З 10.00 до 10.30 прощання із полеглим воїном відбудеться на вул. Моніторній, 5. Після цього, об 11.00, всі охочі попрощатись із Артемом вирушать до Алеї Героїв (біля будівлі Дніпропетровської ОДА), де пройде прощальна церемонія.

Поховають загиблого героя на Краснопільському кладовищі о 12.00.

У 25-й бригаді повідомили, що з початком російсько-української війни, у пекельному 2014 році, Артем одним із перших добровільно пішов служити у ЗСУ.

Старшина Бондаренко у складі свого десантного підрозділу приймав участь у найзапекліших боях на Донбасі: у Донецькому аеропорті, Авдіївській промзоні, Пісках, Станиці Луганській.

Життя десантника обірвалося під час ліквідації страшної пожежі на Луганщині, в районі проведення ООС. Артем здійснював евакуацію військового майна, проте стихія не залишила воїну жодних шансів на спасіння.

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