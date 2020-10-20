Многие политики пишут у себя в брошюрах огромный перечень заслуг, которые попросту невозможно проверить. Однако мы устали от таких персонажей и хотим видеть в городском совете настоящих людей, за деятельностью которых Днепр наблюдал все то время до этих выборов.

Сегодня Информатор пообщался с первым заместителем лидера Национального корпуса и кандидатом в депутаты по Новокодакскому району Родионом Кудряшовым.

Как начинается утро первого заместителя лидера партии?

Мое утро, как и утро любого человека, который заботится о своем здоровье, начинается с похода в спортзал. Иногда это силовая подготовка, иногда — развитие навыка бокса. После чего я уже перехожу к непосредственной работе по партийному строительству, обращениям небезразличных людей и помощи им.

Именно в огромном светлом помещении спортивного зала «Авангард» Родион назначил нам встречу. Тут, среди тренажеров и гирь, мы и ведем беседу. Поэтому вопрос напрашивался сам по себе…

Почему зал «Авангард» так важен для тебя?

Этот проект важен непосредственно для меня и для нашего района. Важен тем, что этот проект олицетворяли и организовывали люди не имеющие никаких мандатов и не участвующие в «Бюджетах участия». Мы нашли помещение, обратились к городу для того, чтобы нам выделили это помещение на долгосрочную аренду. Все, что вы видите вокруг, мы привели в порядок собственными руками. Теперь в этом зале занимается молодежь, этот зал не есть коммерческим, он социальный. Тому, чтобы дети и взрослые сидели за компьютером или выпивали на лавочках, у нас есть отличная альтернатива, и она доступна для наших земляков с района, для всего подрастающего поколения Новокодакского района. Каждый может прийти в спортзал — в один из лучших инфраструктурных спортивных объектов в районе, и стать сильнее, стать, в первую очередь здоровее, и развиваться правильно, патриотически.

Почему именно Новокодакский район?

Новокодакский район выбран не просто так: я здесь вырос, я здесь родился и я иду первым номером в списке партии «Национальный Корпус». В своем Новокодакском районе я знаю каждый уголок, знаю тут каждый двор, многая молодежь, многие взрослые люди меня знают и поддерживают. Ну и собственно говоря, это было их решение в том числе, чтобы я шел и представлял их интересы от партии «Национальный Корпус».

Я понимаю, чем дышат и как думают мои земляки, которые проживают в этом районе. Я знаю их проблемы и хочу их решить. Одно из самых знаковых мест в этом районе для меня — моя школа. С самого детства я активно занимался развитием молодежи, за что впоследствии был помещен на доску почёта своей школы, рядом со своим дедушкой, которой был фронтовиком Второй мировой войны, и тоже являлся образцом для подражания для всей школы.

Какие инициативы вы будете продвигать в горсовет Днепра?

Я иду в горсовет, чтобы сделать наш район безопаснее, чтобы тут было легко гулять с детьми, чтобы тут было нестрашно ходить по ночам. Моя история следующая: мне 27 лет, когда я увидел, что у нас происходит в стране (аннексия Крыма, захват террористическими группировками Донецкой и Луганской областей), мы начали действовать. Мы организовали первые волонтерские фонды на базе футбольных болельщиков Днепра, после чего я понял, что не только словом, но и делом я должен помочь своей стране стать независимой, потому пошел добровольцем в батальон “Азов”.

Спустя два с половиной года, получив офицерское звание, получив госнаграды, я вернулся в гражданскую жизнь и на этом моя деятельность не закончилась. Я дальше вместе с ветеранами уже полка «Азов» начал развивать гражданское движение в городе Днепр. Мы поняли, что нас не так уж и мало, мы обзавелись географией, наша организация была зарегистрирована на всей территории нашей страны. Поэтому сейчас мы приняли решение двигаться дальше и расти уже в политическом эквиваленте, формируя уже политические списки. Политическая партия “Национальный Корпус” теперь идёт на выборы в местную власть с большим багажом определенных заслуг.

Нашей съемочной группе пришлось закругляться с расспросами, потому что Родион спешил. В этот день у ребят была назначена высадка молодых саженцев деревьев. Что ж… Мы, конечно же, пошли понаблюдать за процессом.

Что это за акция?

Сегодня одна из многочисленных акций, которые мы проводим по нашему городу. Это программа «Национального Корпуса» по озеленению нашего города. Мы собственными силами покупаем саженцы, их высаживаем на людных местах в угнетающих зелёных зонах нашего города — как на Победе, так и на Красном Камне, Коммунаре. Мы стараемся такой деятельностью сделать не только приятно нашим горожанам, но и развивать зеленые зоны.